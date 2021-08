De achtervolging die zo belangrijk is voor het Belgische voetbal is gestart: eerste succesje is binnen, nu duimen voor ons ‘geheime wapen’

Terug naar de woestenij of als opleidingsland toch enig aanzien behouden? Dat is het kruispunt waar het Belgische voetbal deze weken voor staat. Dit seizoen moeten onze clubs immers een aartsmoeilijke achtervolging in Europa tot een goed eind brengen om ons rechtstreeks ticket voor de Champions League te behouden. Anderlecht en AA Gent namen alvast de eerste horde, maar om ons geheime wapen écht in stelling te brengen is het vooral hopen dat die twee later deze maand ook allebei de play-offronde overleven.