Walter Damen (Beerschot) over Antwerp-speler Radja Nainggolan: “We gaan hem het ambassadeurschap niet ontnemen”

Radja Nainggolan speelt de komende twee seizoenen voor Antwerp. Als ex-jeugdspeler en huidig ambassadeur van Beerschot een gevoelige overstap, al nemen ze hem op het Kiel weinig kwalijk. “Hij wil gewoon zo goed mogelijk zijn boterham verdienen”, klinkt het.

LEES OOK. Radja Nainggolan kiest voor Antwerp, stadsrivaal van club waar hij ambassadeur is: “Geen keuze tegen fans Beerschot, maar voor mezelf”

“Uiteraard vinden wij dit spijtig. We moeten daar niet flauw over doen”, vertelt Beerschot-ondervoorzitter Walter Damen. “Langs de andere kant is Radja Nainggolan een profvoetballer die zo goed mogelijk zijn boterham wil verdienen. Als Antwerp op een gegeven moment een Beerschot-ambassadeur een mooi voorstel doet, wie zijn wij dan om hem tegen te houden?”

“Of we hem het ambassadeurschap ontnemen? Nee, volmondig nee”, zegt Damen. “We weten allemaal dat Radja diep vanbinnen een Beerschotter is en altijd zal zijn. We zullen hem op het Kiel een warm en ludiek onthaal geven als hij met Antwerp op bezoek komt. We willen ook absoluut niet meedoen aan een heksenjacht. Wij prediken rust. Nu ook. We zijn rivalen. De rivaal haalt een Beerschotter in huis en dat is hun keuze. Ergens is het zelfs komisch: op 13 augustus (verwijzend naar stamnummer 13 van Beerschot, red.) tekent onze ambassadeur bij onze grootste rivaal. We geloven dat Radja Nainggolan zelf professioneel genoeg is om daar sereen mee om te gaan.”