Zeven doden en 21 gewonden bij verkeersongeval in Marokko

Bij een verkeersongeval donderdagavond in de regio van Marrakech in Marokko zijn zeven mensen, onder wie drie minderjarigen, omgekomen en 21 gewonden gevallen. Dat hebben de lokale autoriteiten gemeld.

“Een transportvoertuig raakte uit koers en stortte van een klif”, verklaarden de autoriteiten aan het Marokkaanse persagentschap MAP. De gewonden zijn in het ziekenhuis opgenomen en er is een onderzoek ingesteld om de toedracht van het ongeval, dat plaatsvond in de gemeente Imindounit (in het zuiden), vast te stellen.

In 2020 zijn in het land met 36 miljoen inwoners bijna 2.800 mensen omgekomen bij verkeersongevallen, een daling van 18 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. De daling lijkt te danken te zijn aan de reisbeperkingen die zijn opgelegd tijdens coronapandemie.

De autoriteiten hebben verschillende maatregelen genomen om de plaag van de verkeersonveiligheid te bestrijden, met name na het ergste busongeval in de geschiedenis van het land (42 doden) in 2012.