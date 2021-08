/ Gent - Fabriek van Volvo Gent moet productie volgende week opnieuw drie dagen onderbreken door chiptekort.

Zowat 5.000 arbeiders worden maandag, donderdag en vrijdag op economische werkloosheid gezet.

In totaal heeft de fabriek in Gent in de eerste helft van dit jaar al een week niet kunnen draaien omdat de assemblage van hoogtechnologische auto’s talloze computerchips vereist.