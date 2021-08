Standard shopt bij Juventus: beloftevolle Hamza Rafia op weg naar Sclessin

Standard staat op het punt om een versterking op het middenveld aan te trekken. De Franse Tunesiër Hamza Rafia is van Juventus U23 op weg naar de Rouches.

Rafia verzamelde in zijn jeugdjaren twee caps voor de Franse nationale U17 en U18 en koos dan voor een interlandcarrière bij Tunesië. Voor het Noord-Afrikaanse land kwam de 22-jarige al elf keer in actie. Rafia is een aanvallende middenvelder die vooral centraal wordt uitgespeeld.

In zijn jeugd kreeg Rafia zijn opleiding bij de Franse topclub Lyon, tot Juventus hem in 2019 daar wegplukte. Bij de club uit Turijn kwam de in Tunesië geboren Fransman echter vooral enkel in actie voor de U23. Zijn optreden in het eerste elftal bleef beperkt tot één invalbeurt, maar dat was wel meteen een heel belangrijke. Op 13 januari van dit jaar mocht Rafia invallen in de bekerwedstrijd tegen Genoa. In de verlengingen tekende hij toen voor de beslissende 3-2 die Juve een ronde verder bracht in de Coppa Italia, die het uiteindelijk won.