Familie ontroostbaar na verdrinking van tiener in verraderlijke zee: “Na een grote golf was hij verdwenen”

De jongeman uit Ukkel die donderdag verdronk heet Shekina Vena (17) en is uit Ukkel. “Mijn, broer kon niet zwemmen”, vertelt zijn ontroostbare grote broer Raman aan Sudpresse. “We kunnen niet vatten wat er gebeurd is en stellen ons een hoop vragen. Hoe is dit toch kunnen gebeuren?”.

Shekina was die dag met vrienden naar Oostende getrokken. “We wisten dat”, zegt zijn broer Raman. “Net omdat hij niet kan zwemmen dachten we ook dat hij gewoon in er wat op het strand of in de stad zou ...