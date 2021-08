Virgil van Dijk tekent nieuw “langdurig contract” bij Liverpool

Virgil van Dijk heeft een nieuw langdurig contract bij Liverpool ondertekend. De topclub uit de Premier League heeft vrijdag gemeld dat de Nederlandse centrale verdediger “zijn toekomst aan Liverpool heeft verbonden”, zonder expliciet te melden voor hoeveel jaar.

“Ik ben hier heel erg trots op”, zei de international van Oranje, die wegens een zware knieblessure het afgelopen seizoen nauwelijks speelde. “Mijn vrouw en kinderen en iedereen die met mij samenwerkt zijn dat ook. Hier spreekt heel veel vertrouwen uit.”

De verwachting is dat Van Dijk in de uitwedstrijd van Liverpool bij Norwich zaterdag terugkeert in de Premier League. Trainer Jürgen Klopp liet weten dat de Nederlander vrijwel zeker fit genoeg is voor een plaats in de basis.