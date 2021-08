Chelsea-coach Thomas Tuchel lyrisch over Lukaku: “Ik wil Romelu laten schitteren zonder onze speelstijl aan te passen”

Chelsea opent zijn seizoen in de Premier League tegen Crystal Palace. Topaanwinst Romelu Lukaku (25) zal - mede door coronamaatregelen - normaal nog niet spelen, maar kan zondag debuteren in de oefenmatch achter gesloten deuren tegen laagvlieger Wymouth.

Er circuleert al een filmpje van Romelu Lukaku op training bij Chelsea. De man van 115 miljoen zal het duel met Crystal Palace nog overslaan, maar op de persconferentie van coach Thomas Tüchel was de Rode Duivel uiteraard een hoofdthema.

“We wilden niet zomaar spelers halen”, aldus de Duitse manager. “We wilden deze spelersgroep beschermen en alleen iemand binnenhalen die ons beter kan maken en de juiste mindset heeft. Bij Lukaku was er geen enkele twijfel. We waren zo zeker als het maar kon zijn. We zijn blij dat Romelu terug is en wat betreft zijn snelheid en karakter zal hij een uitstekende toevoeging zijn aan deze groep.”

Foto: Pool via REUTERS

115 miljoen

Chelsea won vorig jaar de Champions League, maar eindigde 4de in de Premier League. Nu willen ze een gooi doen naar de titel. Daarom belde Tuchel ook persoonlijk naar ‘Big Rom’. Hij wilde de spits melden dat hij de topjaren van zijn carrière bij de Champions League-winnaar moest spenderen in plaats van te spartelen bij het financieel noodlijdende Inter. Daarom betaalden The Blues 115 miljoen voor onze landgenoot.

“We hebben het gevoel dat hij dat waard is. Zijn verlangen om terug te keren naar Chelsea en zijn verhaal hier af te maken was heel belangrijk. Romelu heeft de kracht, persoonlijkheid en conditie om een enorme impact te hebben. Bovendien is hij een nederige gast, een teamspeler die geeft om Chelsea. Daarom zal hij perfect passen binnen deze spelersgroep die hard aan elkaar hangt en elkaar wil helpen. Lukaku heeft een hart voor Chelsea.”

Vraag is of de Londense topclub nu volledig in dienst van de topscorer gaat voetballen. “We moeten onze stijl niet veranderen om Lukaku te laten schitteren”, besloot Tuchel. “Romelu heeft een groot wapenarsenaal. We willen geen defensief team zijn dat met lange ballen speelt. Hij is goed met de rug naar de goal, hij is snel in de diepte en goed op voorzetten. Hij zal altijd een sleutelfiguur zijn. We moeten de kloof op Liverpool en Manchester City proberen te dichten.”

Batshuayi naar Besiktas?

Tegelijkertijd bevestigde de Chelsea-baas dat er nog uitgaande transfers zullen volgen. Zo is Michy Batshuayi op weg naar de uitgang. De overbodige Rode Duivel kan tot 2025 tekenen bij Besiktas en er 45.000 euro per week gaan verdienen.