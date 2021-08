Belgen al langer gevraagd om Afghanistan te verlaten

De Belgen in Afghanistan hebben al een tijd geleden de vraag gekregen om het land te verlaten en er is ook een zeer streng reisadvies voor Afghanistan.

Ons land heeft al enkele jaren geen diplomatieke vertegenwoordiging meer in Kaboel. Volgens het reisadvies worden alle reizen naar Afghanistan volledig afgeraden en is een maximale waakzaamheid ten sterkste aanbevolen. De Belgen die in Afghanistan verbleven zijn gecontacteerd geweest met de boodschap om het land te verlaten.

In Afghanistan zijn de taliban aan een snelle opmars bezig. Op acht dagen tijd hebben ze verschillende steden ingenomen en naderen ze de hoofdstad Kaboel. De Verenigde Staten hebben ondertussen beslist om hun diplomatieke aanwezigheid in Kaboel nog te verkleinen en sturen 3.000 militairen naar de luchthaven van Kaboel om de evacuatie te begeleiden.

Ook Nederland laat weten een eventuele evacuatie van de ambassade in Kaboel voor te bereiden. Het is denkbaar dat binnen enkele weken ook de hoofdstad Kaboel belegerd of zelf ingenomen zal worden. Als het zover komt, zal het niet mogelijk zijn om de ambassade open te houden, aldus minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag aan het Nederlandse persagentschap ANP.