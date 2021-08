Maarten Stekelenburg (38) wil niet meer in doel staan bij Oranje

Maarten Stekelenburg stelt zich niet langer beschikbaar voor het Nederlands elftal. De 38-jarige doelman heeft dat de nieuwe bondscoach Louis van Gaal laten weten. Van Gaal presenteerde vrijdag zijn selectie voor de komende drie WK-kwalificatiewedstrijden in september tegen Noorwegen, Montenegro en Turkije.

Stekelenburg kwam 63 keer uit voor het Nederlands elftal. Hij maakte zijn debuut in 2004 in de wedstrijd tegen Liechtenstein en was deze zomer de eerste doelman van Oranje tijdens het Europees kampioenschap. Zijn grootste succes was het wereldkampioenschap van 2010 in Zuid-Afrika, toen hij met het Nederlands elftal de finale haalde.

De keepers in de voorselectie van Van Gaal zijn Justin Bijlow (Feyenoord), Joël Drommel (PSV), Tim Krul (Norwich City) en Remko Pasveer (Ajax).