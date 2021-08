Philippe Clement over transfer Nainggolan: “Antwerp investeert zwaar om Club van de titel te houden”

Brugge - Speeldag 4 voor Club Brugge, dat zondag naar Zulte Waregem trekt. Blauw-zwart kijkt met vijf op negen stilaan uit naar de terugkeer van Hans Vanaken in de basis, en die kans lijkt ondertussen reëel. Ondertussen gaf Philippe Clement ook z’n visie op de transfer van Nainggolan. “Antwerp doet zware investeringen aan om Club van de titel te houden”, zei hij.

Voor de verplaatsing naar Zulte Waregem kan Philippe Clement op een nagenoeg volledig fitte kern rekenen. Er zijn geen blessures, én Hans Vanaken heeft er een extra trainingsweek opzitten. De draaischijf traint voor de derde week mee bij Club Brugge na het EK en mag zondag misschien voor het eerst in de basis starten. “Hans voelt zich elke week beter”, aldus Clement. “Het is nu zijn derde week voorbereiding, dus hij moet nog stappen zetten. Ik zie collega’s van hem momenteel nog oefenmatchen spelen met hun Club. Eens een helftje hier, dan eens 30 minuten. Maar de situatie is wat ze is. Hij wordt steeds beter, maar voor 90 minuten is het nog te vroeg.” Pakweg een uur zou wél al moeten lukken. “Of Club de Vanaken nodig heeft om op z’n best te zijn? Hij won twee keer de Gouden Schoen, dus Hans is heel belangrijk voor onze club.”

Geen fan die rouwig zou zijn om een basisplaats voor de Rode Duivel na de matige competitiestart met 5 op 9. Al vindt Clement dat een vertekenend cijfer. “Geluk is in voetbal een heel bepalende factor. Als je de wedstrijd tegen Cercle analyseert, kan je haast enkel concluderen dat we negen op de tien keer moesten winnen”, zegt de coach. “We kregen tien uitgespeelde kansen, en dan breng ik die penaltyfout op Charles en een eventuele rode kaart nog niet in rekenen. Dus neen, ik was achteraf niet kwaad op mijn spelers. Maar ik was wel heel ontgoocheld. Als je in de blessuretijd de zege uit handen geeft zonder defensieve fouten te maken... De tegenstander kapt een speler uit en trapt hem in het kleinste gaatje die er was.”

Niet geschrokken van Nainggolan

Naast een eventuele basisplaats voor Vanaken wordt het uitkijken hoe Clement z’n pionnetjes zet aan de Gaverbeek. Tegen Cercle begon Dost alvast op de bank. “De buitenwereld kijkt verkeerd naar die beslissingen”, zegt Clement. “Mijn spelers zijn wél mee in het verhaal. “Als je een absolute topclub willen worden, moet de concurrentie onderling gewoon groot zijn. Wie zich bewijst op training, zal voldoende wedstrijden krijgen in alle competities om zich te bewijzen.” Al geeft Clement nogmaals aan dat Club nog flankspelers zoekt. “Er komen nog een aantal jongens bij, ja. Momenteel hebben we vooral spelers die centraal uit de voeten kunnen. Daarom zoeken we vooral op de flank nog extra versterking. We zullen pas op het einde van de transferperiode zien of het gelukt is wat we voor ogen hadden.”

Die transferperiode bereikte bij concurrent Antwerp alvast een climax vrijdag. Radja Nainggolan wordt daar de nieuwe middenvelder. “Die bedragen? Ik schrik er niet van: voorzitter Paul Gheysens is superambitieus. Onze competitie wordt alleen maar sterker door zo’n investeringen”, haalt Clement de schouders op. “Antwerp doet zware investeringen om Club van de titel te houden. Op het vlak van Financial Fair Play is er trouwens meer mogelijk door corona (de verstrengde regelgeving werd enkele jaren uitgesteld, red.). Elke speler heeft z’n waarde. Aan het bestuur om uit te maken of die investering gezond en goed is voor die club.”

Maar bij Club schiet men niet in een kramp. “Ons bestuur werkt hard aan versterking, en dat gebeurt in samenspraak met iedereen hier.”