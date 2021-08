Leeuwendrieling van Zoo Antwerpen bestaat uit twee vrouwelijke welpen en een mannelijk leeuwtje

De Zoo van Antwerpen heeft het geslacht van de leeuwendrieling, die in juni werd geboren, bekendgemaakt. Leeuwin Tasa en leeuw Nestor werden de trotse ouders van één mannetje en twee vrouwtjes!

Het geslacht van de welpen werd nu met zekerheid bevestigd terwijl de jonge leeuwen de nodige vaccinaties en chip kregen!

Eind september mogen de welpjes, net als in de natuur, kennismaken met de rest van de groep en samen hun eerste stapjes zetten in hun buitenverblijf vooraan. In de zoo van Antwerpen spreken ze over een spannende gebeurtenis.