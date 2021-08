Francky Dury staat stil bij overlijden Franck Berrier en blikt vooruit naar Club Brugge: “Franck maakte deel uit van het beste Zulte Waregem ooit”

Zondag ontvangt Zulte Waregem landskampioen Club Brugge. Essevee leeft met vertrouwen toe naar de clash met blauw-zwart. Al werd Essevee vrijdag wel opgeschrikt door het plotse overlijden van clubicoon Franck Berrier (37). Trainer Francky Dury moest toch even slikken toen hij het nieuws vernam. “Als het gebeurt bij zo’n jong iemand, doet het je toch nadenken.”

Waar we het eigenlijk vooral wilden hebben over de veelbelovende seizoenstart van Zulte Waregem en de clash tegen Club Brugge, moesten we op de wekelijkse persconferentie eerst stilstaan bij minder fijn nieuws. Met het overlijden van Franck Berrier moet Zulte Waregem immers afscheid nemen van een heus clubicoon. Berrier speelde 127 wedstrijden voor de fusieclub en gaf daarin maar liefst 50 assists. Ook vond hij zelf 24 keer de weg naar het doel. “Hij maakte deel uit van het beste Zulte Waregem ooit. Franck heeft erg veel betekend voor Zulte Waregem”, haalde Francky Dury herinneringen op.

“Hij was een supergast om mee te werken. En zo talentvol. Prachtige voetballer. Soms leek het alsof hij meer dan één paar ogen had. Met één pas kon hij een hele defensie openrijten”, vertelde de trainer van Essevee. “Een van de mooiste goals die ik ooit live gezien heb was er eentje van Kevin Roelandts op assist van Franck. Mocht je die assist nu zien in de Champions League, zou iedereen er over praten. Zowel sportief, als extra-sportief houd ik dan ook enkel goede herinneringen aan hem over. Toen ik het nieuws op het einde van de training vernam, raakte het me diep. Het haar op mijn armen kwam recht. Het doet je toch nadenken over de dood, zeker als het bij zo’n jong iemand gebeurt. Het is een cliché, maar het is veel te vroeg. Ik hoorde hem onlangs nog. Hij was op zoek naar een nieuwe uitdaging binnen het voetbal. En nu is hij er niet meer. Echt jammer. De moraal van het verhaal: geniet van het leven”, werd Dury filosofisch.

Geen schrik voor Club Brugge

Hoewel er op zo’n momenten andere prioriteiten zijn, ging het uiteindelijk ook over de wedstrijd van zondag tegen Club Brugge. “Een wedstrijd die we met vertrouwen aanvatten”, blikte Dury vooruit. “Al blijft het wel Club Brugge natuurlijk. We hebben wel een goede start gehad en goede prestaties geleverd, dus we zijn klaar.” Voor het eerst kan Dury tegen Club Brugge rekenen op Jelle Vossen. “Toch belangrijk, want hij zit in de goede flow”, toonde Dury zich tevreden. “Ik had het wat moeilijk met die clausule, maar goed. Ze stond in het contract, dus moest ze ook nageleefd worden. Gelukkig kunnen we zondag wel op hem rekenen.”

Vorig jaar kreeg Essevee in eigen huis een zware 0-6 om de oren. Dury wil dan ook niet te veel meer achteromkijken. “Historisch gezien hebben we nochtans goede resultaten neergezet tegen Club Brugge”, counterde Dury. “Weet je wat het is? Wij moeten elk jaar opnieuw aan een team bouwen en voor nieuwelingen is het geen cadeau om tegen een gerodeerd Club Brugge uit te komen. Het verschil dit jaar: nu zijn de jongens wel al veel beter op elkaar ingespeeld. Hadden we nu in dezelfde situatie gezeten als vorig jaar, had ik misschien schrik gehad voor een nieuwe pandoering. Nu is dat niet het geval. Hopelijk kunnen onze supporters ook voor een boost zorgen. Opnieuw voor heel wat fans kunnen spelen is natuurlijk fantastisch. Ik hoop dat we hen kunnen tonen dat we klaar zijn om een goed seizoen te spelen. Ik zie de evolutie en het niveau op training. We zijn op de goede weg. Nu moeten we dat ook tonen aan de supporters”, aldus Dury.