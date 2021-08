Belgische verdachte van inbraak met geweld aan Nederland uitgeleverd

Een 30-jarige verdachte uit België werd vrijdag aan de Nederlandse autoriteiten uitgeleverd wegens betrokkenheid bij een inbraak met geweld in het Nederlandse Bladel.

De feiten speelden zich af in de nacht van zondag 11 op maandag 12 juli. De daders waren eerder die nacht het huis van het slachtoffer binnengedrongen. Na het mishandelen van de bewoner doorzochten ze het volledige huis. Ze gingen er met hun buit vandoor en lieten het slachtoffer achter. De man kon alarm te slaan, waarna de politie meteen een onderzoek startte. De recherche zette het kenteken van het gestolen voertuig in het ANPR-systeem. Automatische kentekenplaatherkenning is een techniek die gebruik maakt van optische herkenning om kentekenplaten te kunnen lezen op voertuigen. Dan gaat bij de politie een melding af als het voertuig langs een ANPR-camera rijdt en dan kunnen agenten actie ondernemen. Dat gebeurde ook in deze zaak. Het voertuig werd in België gespot. Op dat moment zat de dertiger in de wagen. Hij is opgepakt, waarna zijn overlevering aan de grens in Eindhoven plaatsvond. Het onderzoek naar de tweede verdachte loopt nog volop.