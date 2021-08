Mondmasker is niet langer verplicht in Denemarken

De mondmaskerplicht op het openbaar vervoer in Denemarken, de enige plek waar de verplichting nog gold, wordt opgeheven.

“Een groot deel van de bevolking is gevaccineerd, en we keren terug naar een normaler dagelijks leven. Dat betekent dat we afscheid kunnen nemen van maskers in bussen, treinen en de metro”, aldus minister van Transport Benny Engelbrecht in een verklaring.

De verplichting, die op 22 augustus 2020 werd ingevoerd, verdwijnt vanaf zaterdag 14 augustus. Aanvankelijk was gepland dat ze op 1 september zou worden opgeheven.

Woensdag hadden de gezondheidsautoriteiten in het Scandinavische koninkrijk van 5,8 miljoen inwoners, dat ongeveer duizend nieuwe besmettingen per dag telt, hun aanbevelingen voor sociale afstand al afgezwakt, met als argument de hoge vaccinatiegraad (meer dan 60 procent van de bevolking).

“We hebben de infectie nu goed onder controle in de hele samenleving, omdat veel mensen op het aanbod van vaccinatie zijn ingegaan. Daarom kunnen we de maatregelen zo aanpassen dat mensen een normaal dagelijks leven kunnen leiden”, zegt de adjunct-directeur van het Nationaal Gezondheidsagentschap, Helene Bilsted Probst, in een persbericht.

In de vliegtuigen en luchthavens van het land, waar de internationale regels voor het luchtvervoer worden toegepast, zijn maskers nog wel verplicht.