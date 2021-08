Anderhalve meter mogelijk niet meer verplicht vanaf 20 september in Nederland

20 september is in Nederland de mogelijke datum om te stoppen met de maatregel van anderhalve meter afstand houden in de hele Nederlandse maatschappij. Ook het thuiswerkadvies en de mondmaskerplicht zouden dan vervallen. “Dat is wel afhankelijk van hoe de coronacijfers zich ontwikkelen”, benadrukte premier Mark Rutte.

Vanaf maandag 30 augustus wordt de maatregel van de social distancing voor de 1 miljoen student in het hoger onderwijs in Nederland al beëindigd vanaf 30 augustus. Alle andere bestaande maatregelen worden tot en met 19 september verlengd. In de horeca is een vaste zitplaats dus voorlopig verplicht en de sluitingstijd blijft middernacht. Eendaagse evenementen mogen doorgaan met maximaal 750 bezoekers die beschermd zijn tegen het virus.

Op 17 september wordt besloten of een volgende stap verantwoord kan worden genomen. Rutte benadrukte dat hij het anders had gewild, maar dat de stijgende cijfers begin de zomer hen veel heeft geleerd. “Te snel versoepelen aan het begin van de zomer ’was een behoorlijke leerervaring’ Het is zaak dat we ons niet weer laten verrassen. Maar op een zeker moment gaat het ons lukken om terug te gaan naar een zeker normaal.”

Nederland telt naar schatting 1,8 miljoen mensen die nog niet immuun zijn. Daarvan kunnen volgens de Nederlandse regering nog duizenden van hen zo ziek worden dat ze gehospitaliseerd moeten worden. Vandaar dat onze noorderburen de stap naar het oude normaal verdeelt in kleinere stapjes.

De Nederlandse regering hoopt dat het vanaf 1 november niet meer nodig is om een vaccinatiebewijs, een negatieve testuitslag of een herstelbewijs te laten zien om ergens binnen te komen.