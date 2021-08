We zijn gevaccineerd, dus hoe lang nog met dat mondmasker? “Ik durf het echt niet meer te zeggen”

En plots zitten we in een straatje zonder eind. We hebben onze vaccinatiegraad van plus 70 procent, maar we lopen nog allemaal met ons mondmasker rond. Nog wel voor even. Welk perspectief hebben we dan nog? Welk doel om voorop te stellen? Filosoof Damiaan Denys: “We zitten in de overgangsfase naar de normaliteit. We hebben minder nood aan virologen nu, meer aan langetermijndoelen. Zoals: gezonder leven en weerbaarder worden.”