Italiaans reddingsschip haalt 85 bootmigranten uit de Middellandse Zee

Het schip ResQ People heeft opnieuw 85 bootmigranten uit de Middellandse Zee gered. Volgens cijfers van de Verenigde Naties zijn dit jaar al meer dan 1.000 mensen verdronken in de Middellandse Zee.

De bootmigranten bevonden zich op een klein, houten bootje in het zoek- en reddingsgebied in de Libische Zee en verkeerden in nood, aldus ResQ. Het reddingsschip ResQ People behoorde eerder toe aan de in Duitsland gevestigde reddingsgroep Sea Eye en voer toen onder de naam Alan Kurdi, ter nagedachtenis van de Syrische jongen die aanspoelde op een Turks strand.

In de Middellandse Zee redden private organisaties herhaaldelijk bootvluchtelingen die van de Libische of Tunesische kusten naar de Europese Unie willen varen. Volgens cijfers van de Verenigde Naties zijn dit jaar al meer dan 1.000 mensen verdronken in de Middellandse Zee. In dezelfde periode vorig jaar waren dat iets meer dan 330 mensen.