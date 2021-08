Alex Millan moet opvolger van Ugbo worden bij Cercle Brugge

Brugge - Cercle Brugge haalt na Rubio Waldo nog een tweede speler weg uit Spanje. Alex Millan (21) komt over van Villareal B. Cercle had nog nood aan een diepe spits na het vertrek van Iké Ugbo. Begin dit jaar haalde men voor twee miljoen euro nog Kévin Denkey weg bij het Franse Nîmes maar de Franse Togolees kon voorlopig nog niet overtuigen.

Millan speelde in de jeugd nog bij Zaragoza en trok in 2017 naar Villareal. Bij Cercle moet hij nu de concurrentie aangaan met Denkey. Net als eerder ook het geval was met Sousa, Waldo, Miangue en Matdondo wordt hij gehaald op huurbasis met koopoptie.