Zeehond Oscar, mascotte van de kust, stierf door ouderdom

Zeehond Oscar, de mascotte van de kust, bezweek aan de gevolgen van zijn hoge ouderdom. Dat is duidelijk geworden na autopsie van het dier dat meer dan twintig jaar oud werd. “Zijn lichaam was op.”

“Oscar bezweek aan de gevolgen van zijn hoge ouderdom. Dit kon worden afgeleid uit het lege spijsverteringsstelsel, het sterk gesleten gebit en de ernstige vermagerings-verschijnselen, wat uiteindelijk leidde tot een algemeen orgaanfalen”, klinkt het na de autospie uitgevoerd door medewerkers van de Universiteit van Luik, in samenwerking met de Universiteit Gent en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

De laatste drie jaar dook Oscar steeds vaker op aan onze kust. Het was zichtbaar een oud dier, maar een die wel graag in de buurt van mensen vertoefde. Zijn voorkomen en gedrag pasten echter goed bij een oud dier, en een eventuele ingreep van de mens was niet aan de orde. Er werd dus al een tijdje verwacht dat zijn einde niet veraf was.Oscar werd donderdagvoormiddag dood aangetroffen op het strand van Wenduine, deelgemeente van De Haan. De laatste drie jaar dook Oscar steeds vaker op aan onze kust.

“Het onderzoek bevestigde wat reeds werd vermoed: Oscar stierf een natuurlijke dood naar aanleiding van de gevolgen van een hoge leeftijd. Zijn lichaam was op”, klinkt het bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Het dier had een lege maag wat er op wijst dat Oscar al een hele tijd geen voedsel meer kon bemachtigen, vele tanden ontbraken en de resterende tanden waren sterk gesleten, hij vertoonde ernstige vermageringsverschijnselen, er werd ook bijna geen spierweefsel meer gevonden.

Gezegende leeftijd

Oscar bereikte een geschatte leeftijd van 20 jaar of meer, wat respectabel is voor een Grijze zeehondmannetje. Van de vrouwtjes is bekend dat ze tot 35 jaar kunnen worden, maar de mannetjes leven doorgaans korter, mogelijk omdat ze hun lichaam zeer zwaar belasten tijdens de paartijd, wanneer ze in de gunst van de vrouwtjes proberen te komen.

Het skelet van Oscar zal worden gebruikt voor educatieve doeleinden, maar rond zijn uiteindelijke bestemming bestaat nog geen uitsluitsel.