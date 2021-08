De weg naar ‘het nieuwe normaal’: zelfs in het meest gunstige scenario kunnen we niet om maatregelen heen

Wie gehoopt had binnenkort de stapeltjes mondmaskers definitief in de prullenmand te gooien, is eraan voor de moeite. Ook tijdens de herfst en de winter willen experten dat ze nog gedragen worden. Dat blijkt uit een advies van expertengroep GEMS aan het Overlegcomité. Zelfs in het meest gunstige scenario richting het normale leven kunnen we niet om mondmaskers – én andere maatregelen – heen.