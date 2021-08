Jongenskleren rechts en meisjeskleren links, dat is voor de Belgische winkelketen JBC verleden tijd. Vanaf maandag wordt er geen onderscheid meer gemaakt. Hiermee hoopt de winkelketen stereotypes te doorbreken. Een goede zaak, vinden experts.

Geen verwijzingen naar jongens- of meisjeskleding meer, en geen onderscheid meer tussen een jongens- of meisjesafdeling. Zo zien de JBC’s er straks uit. De afdelingen worden enkel ingedeeld per leeftijdscategorie ...