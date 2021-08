Drugsdealer klapt uit de biecht: “Je wil écht niet dat zo’n meisje een hartaanval krijgt midden op de dansvloer”

Dealen is geen beroep, maar een misdrijf. Uit de biecht klappen doen zij die er hun kost mee verdienen dan ook liever niet. Raoul* wil het voor één keer wél doen. Hoe hij in het wereldje rolde, waar hij zijn spul vindt, hoe je aan de politie ontsnapt en wat te doen als ze toch aan de deur staan, dit is de biecht van een dealer. “Half uitgaand Antwerpen kwam bij mij.”