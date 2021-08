Hartspecialist na plotse overlijden Franck Berrier tijdens potje padel: “Juist ideale sport voor hartlijders”

Het is hip en je moet er niet veel voor kunnen, dus speelt zowat iedereen tegenwoordig padel. Maar is het ook geschikt voor hartlijders? Franck Berrier (37), die eerder stopte met profvoetbal na een hartaandoening, overleed donderdag na een hartstilstand tijdens een partijtje padel. “Ze moeten het niet in hun hoofd halen om drie keer de Mont Ventoux op te rijden, maar we roepen hartlijders op om te blijven sporten.”