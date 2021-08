Dakloze slachtoffers van overstromingen krijgen caravan van Vlaamse koppel: “Beseffen ze wel wat dat voor ons betekent?”

Met de tranen in de ogen ontving de familie Sovilla uit Esneux deze week de grote caravan van een bejaard Vlaams koppel. De familie leeft sinds de watersnood langs de kant van de weg in een kleine, gekregen caravan waarover een zeil was gespannen. “Toen we die triestige foto in de krant zagen, hebben we ons aan tafel gezet en een beslissing genomen”, klinkt het bij Gerard en Rosa Vandekerckhove uit Zwevezele, de Vlaamse weldoeners.