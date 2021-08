Relaas van een stunt: hoe Paul Gheysens zijn ninja strikte

Het leek gewoon onmogelijk om een 30-voudige Rode Duivel naar de Bosuil te halen. Tot het contract van Radja ‘Il Ninja’ Nainggolan (33) bij Inter dinsdag in onderling overleg werd ontbonden. Relaas van een Antwerpse stunt.

Het zit zo: Radja Nainggolan zat voor de derde zomer op een rij op een zijspoor bij zijn club Inter. Nadat hij vijf jaar lang het mooie weer had gemaakt bij AS Roma begon hij nochtans sterk in zijn eerste jaar bij de Nerazzurri. In het seizoen 2018-2019 speelde Nainggolan behoorlijk veel onder Luciano Spalletti. De ervaren Italiaanse coach had Il Ninja ook al een jaartje onder zijn hoede gehad bij AS Roma. Maar op het einde van Nainggolans eerste seizoen bij Inter werd Spalletti ontslagen. Antonio Conte werd zijn opvolger. Onder Conte eindigde Inter twee jaar geleden tweede in de Serie A, vorig seizoen pakte het onder impuls van een ontketende Romelu Lukaku de scudetto. Maar voor Nainggolan was er geen plaats meer in de kern. De voorbije twee seizoenen werd hij uitgeleend aan zijn eerste liefde Cagliari.

Nainggolan wilde maar wat graag definitief naar Sardinië verhuizen, maar het noodlijdende Cagliari kon zijn riante loon niet betalen. Omdat hij ook deze zomer geen toekomst zag bij Inter én omdat de topclub uit Milaan ook drastisch moet besparen, hebben speler en club dinsdag beslist om het contract in onderling overleg te verbreken. Nainggolan lag nog tot de zomer van 2022 onder contract, Inter betaalt hem wel vijftig procent van zijn laatste jaarloon uit. Concreet gaat dat over iets meer dan twee miljoen euro.

Thuiskomen

Enter Antwerp. Via Jesse De Preter, voorzitter van de Belgian Federation of Football Agents (BFFA) maar technisch gezien niet de makelaar van Nainggolan, werd het eerste contact gelegd tussen speler en club. Voorzitter Paul Gheysens besefte meteen dat de 30-voudige Rode Duivel een dure vogel was, maar er was één groot voordeel: Nainggolan was transfervrij. Met een stevige tekenbonus van om en bij de twee miljoen euro per contractjaar hoeft Antwerp niet eens een zwaar loon te betalen. De 33-jarige middenvelder kan wel even voort met het uitbetaalde jaarloon van Inter én de riante tekenbonus.

Het Turkse Besiktas bood naar verluidt nóg meer, maar Nainggolan stond niet te springen om in Turkije aan de slag te gaan. Dat Antwerp de aartsrivaal is van zijn jeugdclub Beerschot vormde voor Nainggolan geen obstakel. Hij heeft Antwerpen op zijn zestiende verlaten en heeft nog nooit in de Jupiler Pro League gevoetbald. Dit voelt als thuiskomen, zo zegt hij zelf. “Het voelt goed om terug te zijn. Ik heb voor Antwerp gekozen omdat de voorzitter me echt wou en ik omdat ik zo kan terugkeren naar de stad Antwerpen. Voor alle duidelijkheid: dit is geen keuze tegen Beerschot. Dit is een keuze voor mezelf.”