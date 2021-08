Kerken en kapellen kosten gemeenten meer en meer: “Miljoenenfactuur is niet meer te verantwoorden”

De kerkfabrieken kosten de gemeenten meer en meer geld. De voorbije vijf jaar is het bedrag bijna verdubbeld: van 69 naar 127 miljoen euro. En dat begint bij sommige lokale besturen te wegen. Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) is het zeker een bekommernis die lokaal leeft. Open VLD wil de miljoenenstroom aanpakken. “Nu de meeste kerken leegstaan, is die gigantische factuur niet langer te verantwoorden,” zegt Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde.