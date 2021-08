De West-Vlaming in Limburger Jelle Vossen: “Ik voel me hier thuis, maar ik denk dat ik wel nog vrij normaal praat”

Jelle Vossen (32) en West-Vlaanderen, het blijkt een uitstekende match te zijn. Na enkele jaren bij de twee clubs uit Brugge en dik anderhalf jaar bij Zulte Waregem voelt de Limburger zich uitstekend in zijn vel aan de andere kant van het land. In aanloop naar de match tegen zijn ex-ploeg Club Brugge spraken we hem over zijn liefde voor West-Vlaanderen. “Normaal gezien blijven we ook na mijn carrière in Knokke wonen.”