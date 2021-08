Sambi Lokonga met Arsenal onderuit bij zijn debuutmatch in de Premier League, Bayern gelijk op openingsspeeldag

Op de openingsspeeldag in de Bundesliga speelden Borussia Mönchengladbach en Bayern München 1-1 gelijk. In de Premier League ging Arsenal meteen onderuit bij promovendus Brentford: 2-0

Albert Sambi Lokonga zag zijn goede voorbereiding beloond. De van Anderlecht overgekomen middenvelder kreeg van Arsenal-coach Arteta meteen een basisplaats bij Arsenal in de openingsmatch van de Premier bij Brentford. Maar de promovendus stuntte wel. Arsenal kom amper kansen creëren, Brentford wel. Sergi Canos opende na 20 minuten de score en in de tweede helft verdubbelde Christian Norgaard met een kopbal de voorsprong. Sambi Lokonga mocht negentig minuten op het veld blijven, maar ook hij kon het tij niet keren voor de Gunners. Het was 74 jaar geleden dat Brentford nog in de Engelse eerste klasse hadden gespeeld. Ze vierden die terugkeer met een knappe stuntzege.

Nog geen zege voor Nagelsmann

Met Borussia Mönchengladbach-Bayern München stond meteen een mooie openingsmatch op het programma op de eerste speeldag van de Bundesliga. Alassane Plea bracht de thuisploeg al na 10 minuten op voorsprong, maar wie anders dan Robert Lewandowski schoot met een knappe volley Bayern langszij. Maar verder kwam de landskampioen niet.

???? | Alassane Pléa scoort het eerste doelpunt van het nieuwe Bundesliga-seizoen! ?? #BMGFCB pic.twitter.com/Lnj99h1sHP — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) August 13, 2021

Integendeel, het was de thuisploeg die in de slotfase nog de beste kans bijeen voetbalde. Ze hadden zelfs een strafschop verdiend, maar de VAR kwam niet tussen. Al miste Kimmich in blessuretijd nog een reuzekans voor Bayern. Geen geslaagd competitiedebuut dus voor kersvers trainer Julian Nagelsmann, die ook zijn ploeg in de voorbereidingsmatchen niet naar een zege kon loodsen.

In Spanje won Valencia de eerste wedstrijd van La Liga. Dankzij een vroeg penaltydoelpunt van Carlos Soler werd Getafe verslagen.

In Nederland won Heerenveen de openingsmatch met 0-1 bij Go Ahead Eagles dankzij een vroeg doelpunt van Tibor Halilovic.

Op de tweede speeldag in Frankrijk verloor Monaco met 1-0 bij Lorient( een penaltydoelpunt van ex-Kortrijkspeler Terem Moffi). Krépin Diatta mocht na 68 minuten invallen bij de Monegasken.