Benito Raman: “Nog zes maanden bij Schalke en ik was gestopt”

Benito is back. Anderlecht haalde in juli Benito Raman (26) terug naar België. De RSCA-fans waren sceptisch: een spits met een prijskaartje die degradeerde met Schalke 04 en in België bekendstond omdat hij ’s nachts ging snookeren en eens een dwaas liedje zong. Op Twitter gingen de commentaren er soms los over. Toch laat Raman zich niet kennen. “Ik moet altijd bij de beste twee spelers van Anderlecht zijn.”