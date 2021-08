Jan Boskamp en Geert De Vlieger laten hun licht schijnen op de grote Europese competities: “De dikke reet van Hazard is weg”

Welgeteld één minuut te laat wandelt Geert De Vlieger (49) binnen. Vanuit de andere hoek van de zaak roept een man luid “Heeey, Geertje!”. Aan het woord is Jan Boskamp (72), demonstratief tikkend met de vinger op de pols. Het is een voorbode voor de twee uur die volgen: tien procent steken over en weer, negentig procent gepingpong over de start van Europa’s grootste competities. “Ik heb Eden Hazard nog nooit zo scherp gezien. Z’n dikke reet is weg.”