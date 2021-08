Koninklijke luxe voor een ‘koopje’: kijk binnen op het jacht van koning Albert en koningin Paola

Het luxejacht van koning Albert en koningin Paola staat te koop. Ze vragen er 1,95 miljoen euro voor, terwijl ze er in 2009 zelf nog 4,6 miljoen euro voor betaalden. En dat was niet zonder controverse.

28 meter lang, maximumsnelheid van 55 kilometer per uur, vier slaapkamers, vier badkamers, volledig uitgeruste keuken, salon en bewaking aan boord. En dat alles voor 1,95 miljoen euro. Het is het jacht van Koning Albert II en Koningin Paola dat te koop staat bij het Franse Oceandrive. Alpa IV, vernoemd naar Al-bert en Pa-ola, is al sinds 2009 in bezit van het voormalige vorstenpaar, maar nu willen ze er vanaf.

Toen Albert en Paola het jacht in de zomer van 2009 kochten voor 4,6 miljoen kwam er nog veel commentaar op. Ons land zat in een economische crisis en de koning had in zijn 21 juli-toespraak nog verwezen naar het almaar toenemende materialisme in de maatschappij. Op het moment van de aankoop had de koninklijke familie ook nog een ander jacht in bezit: de 15 meter lange Quatuor. Dat jacht zou volgens het paleis wel verkocht worden en zou de hoge prijs van de Alpa wat compenseren, maar het duurde nog redelijk lang eer het jacht ook effectief verkocht geraakte.

Foto: 2021 Ocean Drive

Belgische Marine

Alpa IV was jarenlang de zomerse ontmoetingsplek voor de kinderen en kleinkinderen van het vorstenpaar. Maar omdat het met de vlag van de Belgische marine voer, kwam er opnieuw kritiek. Alpa was nochtans ingeschreven als militair vaartuig met diplomatieke status. Dat uit veiligheidsoverwegingen. Aan boord hadden ze daarom ook één scheepscommandant en verschillende militairen die geleverd en betaald werden door defensie.

Nog een ander heikel punt: Albert en Paola kochten het jacht bij de Italiaanse bouwer Rizzardi en de boot is nooit in België geweest. Dat zorgt ervoor dat er geen inkomsten waren voor onze schatkist.

Volgens verschillende bronnen probeerde Koning Albert enkele jaren geleden het jacht al eens te verkopen, maar bleef hij er uiteindelijk toch mee varen. Het paleis zegt momenteel geen commentaar te willen geven op de verkoop omdat het om privé-aangelegenheden gaat.