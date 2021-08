Clement schrikt niet van transfer Nainggolan: “Gheysens wil Club absoluut van de titel houden”

Of Philippe Clement geschrokken is van de transfer van Radja Nainggolan? “Natuurlijk niet”, sprak de Brugse coach. Hij weet dat de ambities van Antwerp gigantisch zijn. “Voorzitter Gheysens wil er alles aan doen om Club Brugge van de titel te houden. We kennen hun honger, en dat zie je terug aan de zware investeringen die ze doen”, aldus Clement. Over de bedragen die genoemd worden - onder andere vier miljoen euro tekengeld - wil hij zich niet uitspreken. “Elke club moet doen wat goed of gezond voor hen is, daar hebben wij ons niet over uit te spreken. Mignolet was voor sommigen ook een héél zware investering. Dat wisten we, maar het was er wel eentje waar Club achter stond. En die het waard was.” Ondertussen liet Clement doorschemeren dat Vanaken alweer een stap verder staat in de voorbereiding. Een eerste basisplaats dit seizoen zondag aan de Gaverbeek behoort tot de mogelijkheden. “Hij won twee keer de Gouden Schoen: natuurlijk is hij heel belangrijk voor Club Brugge. Maar 90 minuten is nog te vroeg voor Hans, die zich wel al stukken beter voelt. Maar we mogen niet vergeten dat hij nog maar in z’n derde week voorbereiding zit. Ik zag zijn collega’s van bij de nationale ploeg spelen nu nog een helft in oefenmatchen spelen.”