COLUMN. Nico Dijkshoorn: “Goed dat Lukaku eens wat realiteitszin in het mondiale voetbal schopt”

Ik ben zo trots op u, Lukaku! De duurste speler ooit! Wie had dat gedacht? Ik niet. Ik dacht dat Messi de duurste zou worden. Ik had daar op gewed met vrienden. De inleg was 4 euro, wat de hoogste inleg van de afgelopen maand was. Lukaku – en dat is ook een felicitatie waard – is ook nog eens de meest gehate speler in Milaan! Hoera!