Spanje start met terugsturen van achthonderd minderjarige migranten naar Marokko

De Spaanse enclave Ceuta is vrijdag begonnen met de uitzetting van ongeveer achthonderd niet-begeleide minderjarigen naar Marokko. Dat bevestigt de prefectuur. Midden mei arriveerden er in Ceuta bijna tienduizend migranten in twee dagen tijd, een ongezien aantal.

De politie begon de minderjarigen vrijdag naar de grens te brengen, zo is te zien op beelden van het lokale mediakanaal El Faro de Ceuta. Radiozender Cadena Ser zegt dat het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken op 10 augustus het bevel gaf tot de uitzettingen in een brief aan de prefectuur en aan de lokale regering.

Volgens het parket van Ceuta telde de kleine enclave in juli bijna 820 jongeren. De ombudsman vroeg het ministerie van Binnenlandse Zaken in een brief om de uitzettingen stop te zetten, zo zei een woordvoerder van de instelling. VN-Kinderrechtenorganisatie Unicef, alsook de ngo’s Save The Children en Plataforma Infancia veroordeelden de “schendingen van de grondrechten van kinderen”. Save The Children diende klacht in om de uitzettingen op te schorten.

Uitspraken over het terugsturen van minderjarigen migranten nemen tijd in beslag. De autoriteiten moeten ieder geval apart behandelen en nagaan of het in hun belang is om hen terug te sturen. Het laatste woord komt aan de prefectuur toe.

Op 17 en 18 mei kwamen er in Ceuta 8.000 à 10.000 migranten toe. Oorzaak was een diplomatieke crisis tussen Rabat en Madrid, dat de leider van Polisario, de onafhankelijkheidsbeweging voor de Westelijke Sahara, had toegelaten om in Spanje verzorgd te worden. Rabat ging daarom minder controleren aan de grens. Van die migranten waren er eind juli nog 2.500 in Ceuta, zei Juan Vivas, de president van Ceuta.