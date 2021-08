Vlaamse steden en gemeenten moesten vorig jaar 127 miljoen bijpassen voor renovaties, onderhoud, pastoorswoningen… van kerken

Vlaamse gemeenten en steden pasten vorig jaar 127 miljoen euro bij voor de investeringen van kerkfabrieken. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Maurits Vande Reyde (Open VLD) in kaart bracht. Vande Reyde en zijn collega-parlementslid Jean-Jacques De Gucht willen dat de financiering stopt.

Steden en gemeenten zijn verplicht om bij te springen in de tekorten van de kerkfabrieken. Dit zijn de vehikels waarin het patrimonium van de katholieke parochies ondergebracht is, zoals kerkgebouwen, gronden en kapelletjes. Bij grote en kleine renovaties van die gebouwen moeten lokale besturen dus verplicht hun portemonnee opentrekken.

In 2017 bedroegen al die tussenkomsten nog 68 miljoen euro. Drie jaar later is dat gestegen tot 127 miljoen euro. Volgens Vande Reyde gaat het niet zelden om investeringen in kerken die nog amper gebruikt worden. Daarbovenop moeten lokale besturen ook bijspringen in de woningen van geestelijken en zijn religieuze eigendommen vrijgesteld van onroerende voorheffing. Die bedragen zijn niet verrekend in de bijdrage aan de kerkfabrieken.

Voor vele burgemeesters is die blanco cheque van de belastingbetaler een doorn in het oog, zegt Vande Reyde. “Vroeger kon je nog argumenteren dat die investeringen een publiek nut hadden. Maar nu de meeste kerken leeg staan, is die gigantische factuur niet langer te verantwoorden bij de inwoners van een gemeente. Gemeenten en steden moeten zelf kunnen beslissen hoeveel ze nog willen bijpassen. De Vlaamse verplichting om dat te doen moet op de schop.”

Dat is echter niet zo eenvoudig. De moeilijkheid daarbij is, volgens Open VLD-parlementslid Jean-Jacques De Gucht , dat er “bijzonder weinig transparantie is over de geldstromen binnen de kerk”. Hij pleit ervoor om het ‘decreet over de werking van de erkende erediensten’ aan te passen, zodat kerkbesturen zich omvormen tot één vzw, waarbij duidelijk is over hoeveel middelen ze zelf beschikken.

“De religieuze gemeenschappen moeten in eerste instantie hun eigen middelen aanspreken. Die zelfdiscipline is in Vlaanderen afwezig door de huidige regeling”, aldus nog Maurits Vande Reyde.