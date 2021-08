Aantal Walen dat in Vlaanderen komt werken in dalende lijn ondanks personeelstekorten en vele vacatures

Almaar minder Walen zakken naar Vlaanderen af om er te werken. Waren in 2011 nog 53.000 Walen in Vlaanderen aan de slag, dan was dat aantal in 2020 teruggevallen tot 42.000. Een terugval van 20 procent in tien jaar, blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) verzamelde, en waar De Tijd over bericht.

Volgens de zakenkrant is de tendens opmerkelijk, omdat Vlaamse bedrijven moeite hebben om geschikt personeel te vinden. Met Waalse arbeidskrachten de gaten op de Vlaamse arbeidsmarkt vullen, lijkt dus een evidente oplossing. “Vlaanderen heeft een tekort aan arbeidskrachten. Wallonië en Brussel hebben een overschot: eind juli waren er bijna 300.000 werkzoekenden”, zegt Bothuyne.

Arbeidseconoom Stijn Baert (UGent) interpreteert de cijfers met meer voorzichtigheid. “De Waalse arbeidsmarkt biedt nu meer kansen voor wie een baan wil dan in 2011. In de statistieken zie je dat de werkloosheidsgraad afnam en de krapte op de arbeidsmarkt toenam”, zegt hij. Volgens hem is het logisch dat, als meer Walen in eigen regio werk vinden, ze minder snel geneigd zijn naar Vlaanderen af te zakken.

Bothuyne vindt toch dat we kansen missen om Vlaamse vacatures in te vullen. Hij denkt onder meer aan kijkstages en extra taal- en andere opleidingen.