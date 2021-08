Opsporingsbericht: wie heeft Guillaume (22) gezien?

Brussel / Ukkel - Het parket van Brussel en Child Focus zijn op zoek naar Guillaume Biebuyck. De 22-jarige jongeman is sinds 11 augustus spoorloos.

Op woensdag 11 augustus omstreeks 18.00 uur, verliet de Guillaume zijn woning in de Onderlinge Bijstandstraat in Ukkel. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Guillaume is ongeveer 1.80 m groot en slank gebouwd. Hij heeft bruine ogen, lang bruin haar in een paardenstaart, een stoppelbaard en een beginnende snor. Hij draagt een bril. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een blauwe jeans, een trui met kap, een donkerblauwe jas en blauwe sportschoenen.

Hebt u Guillaume Biebuyck nog gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 30 0 of via Child Focus op het nummer 116 000. U kunt ook getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.