Broer van Radja Nainggolan vindt Antwerp-transfer een grote verrassing (en geen verraad): “Het is plots heel snel gegaan”

Arendonk / Antwerpen - Ook voor Manuel Noboa uit Arendonk, de broer van Radja Nainggolan, was de transfer naar Antwerp een grote verrassing. Al is de Kempenaar niet van plan elke thuismatch naar de Bosuil af te zakken. “Ik blijf een Tubantiaan. Radja trouwens ook”, legt hij zijn liefde voor de Borgerhoutse voetbalclub Tubantia uit.

“Ik was enorm verrast. Een maand of twee geleden vertelde Radja me nog dat hij normaal gezien weer in Cagliari zou gaan voetballen. Maar later werd er plots over Antwerp gesproken. Donderdag stuurde ik hem: “Wordt het nu Cagliari, of den Antwerp?”.

’s Avonds liet hij weten dat het officieel Antwerp zou worden. Dat was even schrikken”, vertelt Manuel Noboa, de broer van Radja die in Arendonk woont en in Mol werkt als postbode.

Foto: ISOPIX

Van de zon naar de regen

“Hij komt van de zon en kiest nu voor de regen. dat zal voor hem ook aanpassen zijn”, lacht Manuel. “Maar het is wel leuk dat hij nu weer in België is, want dan kunnen we hem allicht vaker zien. Of ik zelf van plan ben elke match te gaan supporteren? Dat nu ook weer niet”, lacht Noboa.

“Ik ben niet per se een Antwerp-supporter. Ik ben een Tubantiaan, hé. Radja trouwens ook”, vertelt hij. Manuel en Radja speelden bij de jeugd allebei bij de Borgerhoutse voetbalploeg Tubantia. “Tussen Tubantia, Beerschot en Antwerp heeft altijd wel wat rivaliteit geleefd. Als iemand aan mij vraagt ‘wie is de ploeg van’t stad?’ is mijn antwoord altijd: Tubantia. Ik haat Beerschot of Antwerp zeker niet, maar ben ook geen grote fan.”

Foto: BELGA

“Radja is geen rat”



Ook Radja kreeg ondertussen al commentaar omdat hij als Beerschot-ambassadeur voor rivaal Antwerp heeft gekozen. “Er wordt inderdaad gesproken over Radja dat hij nu de rat bij Antwerp is. Maar dat vind ik belachelijk. Hij heeft nooit een contract gehad bij Beerschot. De club zit zeker wel in zijn hart, maar dan moeten ze hem ook maar een contract aanbieden, als ze hem zouden willen. Voetbal blijft per slot van rekening zijn job, hé. Als Antwerp hem kan betalen, is de keuze gemaakt. Dat heeft niets te maken met clubliefde.”

Trekt Radja nu ook richting de Kempen, nu hij terug in België vertoeft? “Daar heb ik geen idee van. Hij weet zelf nog niet waar hij gaat wonen, geloof ik. Het is allemaal heel snel gegaan”, zegt Manuel. “Zelf kijk ik niet heel graag naar voetbal, ik speel het liever. Maar daar ben ik helaas te oud voor geworden”, lacht hij.