Commando van kazerne was op de hoogte van feestje met stripster: militairen kregen al straftraining

Het commando van de kazerne in Tielen was op de hoogte van het feestje met stripster. Dat zegt Yves Huwart, voorzitter van de legervakbond ACMP aan Het Laatste Nieuws. Ook zouden sommige militairen al een straftraining hebben gekregen. De legerleiding en minister van Defensie werden niet op de hoogte gebracht.

De legerleiding reageerde woedend op de beelden van een feestje binnen de kazerne van het de bataljon parachutisten in Tielen, niet alleen omdat de aanwezige militairen duidelijk een loopje nemen met de geldende coronamaatregelen, maar ook - en misschien vooral - omdat er een stripdanseres aanwezig is, die klaarblijkelijk de kazerne werd binnengesmokkeld. Een twintigtal militairen in burger lijken er zich kostelijk te amuseren in het gezelschap van een stripdanseres.

Zowel de legertop als Defensie reageerden verontwaardigd. “Dit gedrag is ontoelaatbaar”, zei vice-stafchef generaal Marc Thys. “Wij waren hier helemaal niet van op de hoogte. Dit (de ongeoorloofde aanwezigheid van de stripster binnen de kazerne, red.) druist in tegen de richtlijnen inzake veiligheid binnen de kazerne en de normen waar het leger als organisatie voor staat.”

Maar wat blijkt nu? Het commando van de kazerne was op de hoogte van het feestje en gaf sommige betrokkenen al een straftraining, zegt Yves Huwart, voorzitter van de legervakbond ACMP. Minister van Defensie Ludivine Dedonder, viceadmiraal Michel Hofman (Chef Defensie) en generaal Marc Thys (Vice-Chef) werden niet op de hoogte gebracht. “Dan moet er iets misgelopen zijn bij de procedures”, zegt vakbondsman Huwart.

