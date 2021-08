Katholiek onderwijs luidt alarmbel om nijpend lerarentekort: “Verhalen van openstaande vacatures kwamen nog nooit zo vroeg”

Nog twee weken tot het nieuwe schooljaar en nu al krijgt Lieve Boeve de topman van het katholiek onderwijs signalen dat het lerarentekort alsmaar nijpender is. “De verhalen van openstaande vacatures kwamen nog nooit zo vroeg”, zegt hij aan De Morgen.

Het is een oud zeer: het lerarentekort, maar dit jaar duikt het vroeger op dan normaal. De topman van het Katholiek onderwijs bond de kat aan de bel in een interview met Kanaal Z. Hij bevestigt die signalen bij De Morgen. “Toen ik in 2014 begon met deze job, zeiden directeurs mij dat in januari, toen ze door de vervangingen zaten. De laatste jaren was dat vlak voor het begin van het schooljaar.” Ook het Gemeenschapsonderwijs noteert een gelijkaardige trend.

Hoewel Minister van Onderwijs Ben Weyts al maatregelen nam om meer leerkrachten aan te trekken (en ook in het onderwijs te houden), moet het probleem aan de basis aangepakt worden, meent Boeve. Zo wil hij voor alle onderwijsniveaus mensen met masterdiploma’s aan te trekken én die te verlonen naar hun opleidingsniveau. Probleem is echter: dat zou scholen handenvol geld kosten. Katholiek Onderwijs Vlaanderen becijferde dat een master voor de klas goed is voor een meerkost van 9.750 euro per jaar. Geld dat veel scholen niet op overschot hebben. “Maar ik zie dat Weyts extra geld vond, bijvoorbeeld voor een nieuwe CAO”, zegt Boeve nog aan De Morgen. “Er zijn dus middelen. Dan vraag ik me af: wat is de prioriteit?”