Het regent deze zomer beursrecords: is corona uit de economie verdwenen of moeten we nu vooral voorzichtig zijn?

Wereldwijd gingen de beurzen de laatste dagen door het dak. In Wall Street zette de Dow Jones al voor de 36ste keer dit jaar een nieuw record neer, de S&P 500 tekende zelfs al voor zijn 46ste record. En ook de pan-Europese DJ Stoxx 600 en de MSCI-indexen staan historisch hoog. Alsof er in de economie geen vuiltje aan de lucht is...