TRANSFERS BUITENLAND. Sevilla haalt Argentijnse rechtsachter, Zenit strikt Braziliaanse spelmaker

Sevilla en Zenit hebben vrijdag versterking gehaald uit Zuid-Amerika. De Spanjaarden haalden de Argentijnse vleugelverdediger Gonzalo Montiel aan boord. De Russen wisten de Braziliaanse spelverdeler Claudinho te verleiden.

De 24-jarige Montiel, een dertienvoudig Argentijns international, maakt de overstap van de Argentijnse topclub River Plate, de club waarvoor hij tot dusver zijn hele carrière uitkwam. Met zijn overgang zou volgens lokale media zo’n elf miljoen euro gemoeid zijn. Begin juli was hij nog basisspeler in de gewonnen Copa America-finale van Argentinië tegen Brazilië. Hij ondertekende in Zuid-Spanje een contract voor drie seizoenen.

Claudinho, ook 24, verlaat Bragantino in eigen land voor Zenit Sint-Petersburg. Ook voor het jeugdproduct van Santos en Corinthians wordt het zijn eerste Europese avontuur. Hij zette in Rusland zijn krabbel onder een contract voor vijf seizoenen. Zenit zou vijftien miljoen euro neertellen voor de spelmaker. Claudinho speelde zich op het voorbije olympische voetbaltoernooi in de kijker. Hij stond elke wedstrijd aan de aftrap bij de Brazilianen die hun titel verlengden.

Wolverhampton verhuurt aanvaller Cutrone aan Empoli

Patrick Cutrone komt de rest van het seizoen uit voor Serie A-club Empoli. De 23-jarige Italiaanse aanvaller maakt op huurbasis de overstap van Wolverhampton Wanderers, de Premier League-club van Rode Duivel Leander Dendoncker.

De Wolves verhuurden Cutrone de voorbije jaren ook al aan Fiorentina en Valencia. De spits kreeg zijn jeugdopleiding bij AC Milan en brak er ook door in het eerste elftal. Wolves legde in de zomer van 2019 achttien miljoen euro op tafel, maar een doorbraak in de Premier League zat er niet in.

Cutrone heeft één cap voor de Squadra Azzurra maar was er afgelopen zomer niet bij op het gewonnen EK. Hij speelde wel nog op het EK voor beloften, maar daarin kwam Italië niet verder dan de kwartfinales.

Empoli werd vorig seizoen kampioen in de Serie B.

Skrtel keert terug naar thuisland

Na zeventien seizoenen in buitenlandse loondienst keert Martin Skrtel komend seizoen terug naar Slovakije. De 36-jarige verdediger gaat in eigen land aan de slag bij Spartak Trnava, de nummer drie van vorig seizoen in de lokale Fortuna Liga.

Het is voor de viervoudig Slovaaks Voetballer van het Jaar een terugkeer naar Slovakije na passages bij Zenit Sint-Petersburg (2004-2008), Liverpool (2008-1016), Fenerbahçe (2016-2019), Atalanta Bergamo (2019) en Basaksehir (2019-2021). Bij die laatste club, het team van Rode Duivel Nacer Chadli, liep zijn contract eind juni af.

Op zijn palmares staan een Turkse (met Basaksehir) en een Russische titel (met Zenit) en een League Cup (met Liverpool). Hij behaalde ook 104 caps voor Slovakije en was erbij op het WK van 2010 en het EK van 2016. In 2019 zette hij een punt achter zijn interlandcarrière.