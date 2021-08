Jambon pleit voor afschaffen “federale fase” van crisisbeheer om ‘Vlaams koers’ te varen, maar heeft de bevoegdheden niet

In een interview met Het Laatste Nieuws pleit Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) om de stekker uit de ‘federale fase’ van de coronacrisis te trekken. “Het crisismanagement moest nationaal getrokken worden, maar het risicobeheer en de relance moeten in onze handen terugkomen”, klinkt het. Probleem is echter: de Vlaamse overheid heeft geen bevoegdheden die dat mogelijk maken.

Gezien de ernst van de situatie is de nationale crisisfase van kracht. Gezien de hoge vaccinatiecijfers in Vlaanderen meent Jambon dat het tijd is om daar een streep onder te trekken en een Vlaams coronabeleid te voeren. Probleem is echter: de Vlaamse regering heeft daar geen bevoegdheden voor.

Zodra de nationale coördinatie ophoudt, zijn de burgemeesters aan zet. Indien zij geconfronteerd worden met een situatie - zoals een enorme uitbraak - die ze niet de baas kunnen, grijpt de provinciegouverneur in. Die staat dan in voor provinciale regels en afspraken. De Vlaamse regering kan dus niet zomaar een ‘Vlaams coronabeleid’ op poten zetten. Wat het dichtste in de buurt komt - zijnde de burgemeesters - kan leiden tot een lappendeken aan maatregelen en regels. Laat dat laatste nu net een punt van kritiek zijn uit het N-VA-kamp aan het begin van de crisis.