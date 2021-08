Hoe Real Madrid dankzij Arsenal een superbod van 150 miljoen wil doen op Kylian Mbappé

Terwijl Lionel Messi dé transfer van de zomer maakte, is het in Frankrijk en Spanje al Kylian Mbappé wat de klok slaat momenteel. De Fransman zou weg willen en het liefst van al naar Real Madrid.

In Spanje is vrijdagavond de Primera Division opnieuw van start gegaan. Zaterdag spelen Eden Hazard en Thibaut Courtois hun eerste competitiewestrijd met Real Madrid, op het veld van Alaves. Beide Rode Duivels worden in de basis verwacht.

Foto: AS

Niet in de selectie bij De Koninklijke: Martin Ödegaard. Het Noorse wonderkind werd de voorbije jaren steevast uitgeleend door Real, vorig seizoen nog aan Arsenal. En het zijn ook nu weer de Gunners die de spelmaker in huis willen halen. Liefst 50 miljoen zouden ze over hebben voor Ödegaard, die ook met Adnan Januzaj samenspeelde bij Real Sociedad.

Bij Real zouden ze zich al in de handen wrijven. Volgens L’Equipe wil De Koninklijke het geld van de overbodige Noor (en ook spelers als Luka Jovic, Mariano Diaz en Alvaro Odriozola) gebruiken om een verhoogd bod te doen op Mbappé. Tot nu zou Real maximaal 122 miljoen veil hebben gehad voor de Franse superster. Als Ödegaard verkocht wordt voor het eerder vernoemde bedrag, dan zou Madrid 150 miljoen kunnen én willen bieden.

En dat voor een speler die komende zomer einde contract is bij PSG. Op de persconferentie van de voorstelling van Lionel Messi werd PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi nog gevraagd naar de toekomst van Mbappé. De geruchten over een eventuele overstap naar Real lachte hij weg.

“Mbappé zegt dat hij in een team wil spelen dat voor de grootste prijzen gaat. Wel, we hebben de beste voetballer ter wereld aangetrokken. Ik denk niet dat Kylian een betere keuze kan maken dan bij PSG te blijven”, klonk het toen.

L’Equipe citeert zaterdag een interne bron. “Momenteel valt geen enkel scenario uit te sluiten”, had die te zeggen over de situatie van Mbappé.

Messi zit nog niet in selectie PSG

Lionel Messi zit zoals verwacht nog niet in de wedstrijdkern van PSG-coach Mauricio Pochettino voor de eerste thuiswedstrijd van het seizoen, zaterdag om 21 uur tegen het Racing Strasbourg van Rode Duivel Matz Sels.

De 34-jarige Argentijn werkte donderdag pas zijn eerste training voor de Parijzenaars af. Woensdag werd hij voorgesteld aan de pers.

Naast Messi ontbreken tegen Strasbourg nog een hele reeks vedetten. Sergio Ramos zal pas ten vroegste in september weer in actie komen nadat hij hersteld is van een kuitblessure. Marquinhos, Marco Verratti, Leandro Paredes, Neymar, Angel Di Maria en Gianluigi Donnarumma werken na hun verlengde vakantie door interlandverplichtingen deze zomer nog aan hun conditie.

PSG begon de Ligue 1 vorige week met een 1-2 zege bij Troyes.