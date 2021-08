Een zucht van opluchting: clubicoon Piqué doet geste, geteisterd Barcelona kan toptransfers registreren voor eerste match

FC Barcelona heeft zaterdag laten weten dat het nieuwe aanwinsten Memphis Depay en Eric Garcia heeft kunnen laten registreren bij de Spaanse voetbalbond. Daarvoor was een salarisverlaging van clubicoon Gerard Piqué nodig. Depay en Garcia zijn speelgerechtigd voor de opener van de Catalanen in La Liga, zondag om 20 uur in eigen stadion tegen Real Sociedad.

Barcelona kampt al langer met financiële problemen en moest daardoor deze week ook Lionel Messi transfervrij laten gaan naar PSG. Even leek het erop dat door de hoge salarislast nieuwe spelers Memphis Depay en Eric Garcia, beiden transfervrij overgekomen van respectievelijk Lyon en Manchester City, niet zouden kunnen spelen in de eerste competitiewedstrijd.

Die andere nieuwkomer, Sergio Agüero, is er sowieso nog niet bij tegen Sociedad door een scheur in de kuitspier.

Vicekapitein Gerard Piqué, die tot nu toe zo’n 260.000 euro per week verdiende, sprong echter bij en leverde fors salaris in. Zo werd ruimte gecreërd voor Depay en Garcia. Barcelona praat ook nog met kapitein Sergio Busquets en oudgediende Jordi Alba om hun loon te laten dalen. De club gaf aan dat beide spelers ook openstaan voor een oplossing, maar een akkoord is er nog niet.