Verwachte drukte aan de Belgische kust blijft voorlopig uit: kustbarometer voorlopig vrijwel groen, ook rustig op de trein

De verwachte rush richting Belgisch kust is grotendeels uitgebleven. Het weer valt wat tegen, du blijven heel wat Belgen kennelijk thuis. Ook op de trein valt de drukte goed mee.

Wie de druktebarometer zaterdagmiddag raadpleegt ziet een grotendeels groene kustlijn. Het centrum van De Haan en ‘zone 3 Groot Strand’ in Oostende staat te boek als “zeer druk”. Ook in delen van Blankenberge - de zeedijk, het centrum en het oosten - is het “zeer druk”. Nog volgens de barometer is het in Knokke in de ‘Zone Zoute’ zeer druk. In andere delen van Knokke is het druk, richting Zwin is het dan weer “rustig”.

Verder is het nog “druk” De Panne en Nieuwpoort-Bad. Ook in de zones Westende Centrum en Middelkerke Centrum is het druk. Voor de actuele situatie checkt u best de barometer via deze link.

Ook op de trein valt de drukte goed mee. Op de middag zijn er enkele treinen naar Oostende en Blankenberghe met “weinig zitplaatsen”, alle andere treinen richting kust staan te boek als groen.