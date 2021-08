Amerikaanse moordverdachte vrij op borg omdat politie bewijsmateriaal mogelijk kwijt was na computergeklungel

Een man uit Texas die zich moest verantwoorden voor moord is vrij op borg. Aanvankelijk moest hij afgelopen week voor de rechter verschijnen, maar de politie van Dalas vreesde een deel van het bewijsmateriaal kwijt te zijn en vroegen daarom uitstel. De rechter zag zich genoodzaakt de man vrij te laten. Dat meldt AP.

Begin dit jaar namen de politie en andere diensten van de stad Dallas een eigen datacenter in gebruik. Om die reden moest een IT-medewerker van de stad heel wat bestanden, incluis het dossier van Pitts, uit de cloud aan het halen om die dan lokaal op te slaan op de nieuwe server. Wat er exact is fout gelopen is niet duidelijk, maar zeker is wel dat er 8 terrabyte aan data is verloren gegaan. Het gaat om foto’s, video’s, audio en notities van rechercheurs en agenten. “De werknemer heeft de juiste, vastgestelde procedures niet gevolgd, waardoor de gegevensbestanden zijn verwijderd”, aldus de politie.

Het gaat om 8 terabyte aan data en kennelijk is de politie van Dallas niet erg bij de pinken wat betreft het digitale. Zo was niet zeker of het dossier van Pitts verloren was, de openbare aanklager moest dus uitstel vragen aan de rechter, maar die moest op zijn beurt Pitts vrijlaten op borg. De wet voorziet namelijk dat verdachten vrijgelaten moeten worden in geval de openbare aanklager er niet in slaagt om het dossier klaar te krijgen voor de vastgelegde rechtbankdatum. Intussen is gebleken dat het dossier van Pitts niet verloren is gegaan. Het is niet duidelijk hoe het nu verder moet.