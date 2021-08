Paul Pogba en Bruno Fernandes eten Leeds levend op en doen fans van Manchester United meteen dromen van titel

Van een fantastische start gesproken. Manchester United heeft de Premier League geopend met een 5-1-overwinning tegen Leeds United.

Geen Jadon Sancho in de basis bij de Red Devils, waar de piepjonge Mason Greenwood in de spits speelde in een 4-2-3-1 met Paul Pogba en Bruno Fernandes als spelmakers. En die twee hadden er verdorie véél zin in op Old Trafford.

De Fransman vond de Portugees op het halfuur met een piekfijne pass en Fernandes deed voor het eerst dit seizoen de netten trillen: 1-0 bij de rust.

Meteen na de pauze werd het even stil in Manchester toen Luke Ayling met een kanonschot de gelijkmaker op het bord zette. Maar Pogba had één van zijn allerbeste dagen en vond eerst Greenwood voor de 2-1 en daarna opnieuw zijn maatje Fernandes voor de 3-1. En nog voor het uur deed Man United de boeken helemaal toe met een derde goal van de Portugees.

En Pogba was nog niet klaar want voor hij naar de kant werd gehaald onder luid applaus bediende hij de mee opgerukte Fred, die de 5-1 scoorde. Assist nummer vier (!) voor de Franse balvirtuoos, die daarmee de eerste Man United-speler werd die zoveel beslissende passes gaf in één wedstrijd.

3 - This is the 3rd time @ManUtd have had a player score a hat-trick (Fernandes) and had a player provide at least 3 assists (Pogba) in a Premier League game:

Aug 2011 v Arsenal (Rooney 3 goals, Young 3 assists).

Oct 1997 v Barnsley (Cole 3 goals, Solskjaer 3 assists). Trebles. — OptaJoe (@OptaJoe) August 14, 2021