Ecolo is nu ook voorstander van interparlementaire onderzoekscommissie naar overstromingen in Wallonië

Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet, ondersteunt het idee van een parlementaire onderzoekscommissie naar de overstromingen die Wallonië hebben geteisterd. Dat zegt hij in L’Echo.

Maar volgens de voorzitter van de Franstalige groenen zouden zowel het federaal parlement als de gewesten betrokken kunnen worden, omdat beide beleidsniveaus betrokken zijn. “Waarom geen interfederale onderzoekscommissie?”, oppert Nollet.

De commissie zou zich moeten buigen over de oorzaak van de ramp, het crisisbeheer door de hulpdiensten en de middelen en procedures. In eerste instantie wijst Ecolo vooral de hervorming van de civiele bescherming onder de vorige regering Michel met de vinger.

Eerder hebben ook de Franstalige liberalen het idee van een onderzoekscommissie gesteund. Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) is evenwel geen voorstander. “We willen alles weten, maar er is een onderzoeksrechter aangeduid. Die moeten we laten werken zonder druk van media of parlement”, zo stelde hij eerder al.